Uyuşturucudan aranan zanlı KKTC’ye girerken tutuklandı

Uyuşturucu madde tasarrufundan aranmakta olan ve yurt dışında olduğu belirlenen İran uyruklu Soheil Faraji Kallhbasti 18 Kasım’da KKTC’ye giriş yaptığı esnada tutuklandı.

Temmuz ayında İskele’de 21 gram hintkeneviri ile yakalanan O. A. H bahse konu uyuşturucu maddeleri 2019 Haziran ayı içerisinde zanlı Soheil Faraji Kallhbasti’den aldığını itiraf etmiş ancak söz konusu zanlının 23 Haziran 2019 tarihinde KKTC’ den ayrıldığı tespit edilmişti.

KKTC’de öğrenci statüsünde bulunan İran uyruklu zanlı tutuksuz yargılanacak

(MHA)

19/11/2019 17:16