Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Karşıyaka’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, E.N.K’nin (E-26) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.