Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, H.B’nin (E-30) kullanımındaki araçta yarım gram uyuşturucu bulundu ve H.B. tutuklandı.

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22/11/2019
HK

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Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, H.B’nin (E-30) kullanımındaki araçta yarım gram uyuşturucu bulundu ve H.B. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre,   Gazimağusa'da dün park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.B’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

Zanlıyı tutuklayan polis, soruşturmasına da devam ediyo

22/11/2019 16:47
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TAGS: Gazimağusa, haber, kıbrıs, uyuşturucu, kktc
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