Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, H.B’nin (E-30) kullanımındaki araçta yarım gram uyuşturucu bulundu ve H.B. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa'da dün park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.B’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlıyı tutuklayan polis, soruşturmasına da devam ediyo

22/11/2019 16:47