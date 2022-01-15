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 Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

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15/01/2022

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 Uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C’nin .(E-53) kullanımında bulunan araçta, üzerinde ve akabinde de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. A.C tutuklandı.

15/01/2022 12:46
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TAGS:  Uyuşturucu, tutuklama
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