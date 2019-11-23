Uyuşturucudan bir kişi yakalandı

Esentepe’de dün saat 18:30 sıralarında, 30 yaşındaki S.K. uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Esentepe’de dün saat 18:30 sıralarında, S.K.(E-30)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

23/11/2019 09:59