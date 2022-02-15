Uyuşturucudan Biri Kadın 2 Kişi Tutuklandı.

Kalmakta oldukları ikametgâhlarında yapılan aramada, tasarruflarında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunan B.A ve birlikte aynı ikametgahta kalan S.G suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarruflarında bulunan 1 gr ağırlığındaki uyuşturucuya emare olarak el kondu.

Zanlılar bugün 15.02.22 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair alınan bilgi üzerine 10.02.22 tarihinde zanlı 1’in bir cadde üzerine tespit edilerek alıkonduğunu, yapılan üst aramasında herhangi bir şey bulunmaması üzerine kalmakta olduğu ikametgahına gidildiğini, ikametgâh içerisinde birlikte kaldıkları belirlenen zanlı 2’nin görülmesi üzerine huzurlarında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada Mutfak içerisinde, yerde 2 adet poşet parçasına sarılı metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirten tanık, ilk etapta zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



15/02/2022 13:36