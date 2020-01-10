Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı!

Güzelyurt’ta dün saat 23:30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen Z.Ö.(E-40) ve H.G.(E-46)’nin huzurlarında, bahse konu araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

10/01/2020 11:27