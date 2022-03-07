Uyuşturucuya 18 ay hapis cezası

Hintkeneviri ve kokain ile yakalanan sanık hakkında 18 ay hapis kararı verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

(Kamalı Haber)

Soytaç, sanık Maimuna Adeyemi’nin işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanığın 54 gram hintkeneviri ve dikkate alınan davasında kokain tasarruf edip üçüncü şahıslara vermesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan oybirliği ile 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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07/03/2022 15:15