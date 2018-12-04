Uyuşturucuya 9 yıl hapis

(Kamalı Haber)

Girne’de 2017 yılında “1 kilo hintkeneviri ile 70 gram kokain tasarufu, 48 gram hintkeneviri ile 23 gram kokain verme ve 16 kök hintkeneviri ziraati”suçlarından yakalanan Hüseyin Başar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 9 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kır açıkladı. Kıdemli Yargıç Kır, 1 Temmuz 2017 tarihinde Girne’de Serkan Tosun isimli sanığın Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde uyuşturucu ile yakalandığını, sanığın aracında 1 adet plastik kutu içinde 2 gram hintkeneviri, aynı kutu içinde 1 gram kokain ve yine içinde uyuşturucu madde,1 adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunduğunu belirtti.

Serkan Tosun’un Esentepe’deki evinde yapılan aramada vazo içine gizlenmiş sigara kutusunda 4 gram kokain, aynı yerde şeffaf naylon içinde 3 adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyleyen Kır, yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin sanık Hüseyin Başar tarafından Tosun’a verildiğinin belirlendiğini açıkladı. Kır, Başar’ın tespit edilerek tutuklandığını, aracında yapılan aramada bir miktar hinkeneviri, bir miktar kokain ve bir adet hap bulunduğunu söyledi. Sanığın üzerinde yapılan aramada ise 4 bin 35 TL, 100 Dolar, 140 Sterlin ve 20 Euro ele geçirildiğini kaydeden Yargıç, sanığın paranın uyuşturucu geliri olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Kır, sanık Başar’ın evinde yapılan aramada da kokain ve hinkeneviri bulunduğunu, sanığa emanet edilen bir evde ise 16 kök hinkeneviri bitkisi ele geçirildiğini açıkladı. Yargıç, sanığın babasına ait eve de uyuşturucu gizlediğini, polise itiraf etmesi üzerine yapılan arama kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini dile getirdi. Kır, sanığın hem kendine ait evde hem de başkaları tarafından kendisine emanet edilen evlerde uyuşturucu işi yaptığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, uyuşturucu suçlarının kamu menfaatini olumsuz etkileyen suçlar olduğunu ifade ederek, sanığı yargılandığı, “1 kilo hintkeneviri ile 70 gram kokain tasarufu, 48 gram hintkeneviri ile 23 gram kokain verme ve 16 kök hintkeneviri ziraati” suçlarından 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.