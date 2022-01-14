Uyuşturucuyla yakalanan albay emekli edildi

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görevli bir albayın tasarrufunda uyuşturucu madde ve hap bulunmasının ardından terfi alarak emekli edilmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dünkü toplantısında, bugün 50 yaşında olan bir RMMO albayının, 2018 yılında tasarrufunda uyuşturucu madde bulunmasına karşın hakkında cezai soruşturma başlatılmaması, üstüne üstlük de terfi verilerek emekli edilmesi konusunu ele aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu albay hakkındaki soruşturmanın o dönemin Başsavcı Kostas Kliridis ve yardımcısı Savvas Angelidis tarafından ertelendiği, bu erteleme sayesinde ise albayın emekliliğini isteyerek, tüm yasal hakları ve terfisini de alarak emekliye ayrıldığının anlaşıldığını belirtti.

Gazete ayrıca, komite toplantısında, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmaylığı için, “Lakatamya” bölgesinde bulunan bir devlet arazisine yeni bina ve yerleşkeler inşa edileceği bilgisinin de paylaşıldığını aktardı.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2022 13:16