Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlılar 6 Gün Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık operasyonu kapsamında tutuklanan Nathaniel Samson ile suç ortağı Kelvin Emeke bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan Kelvin Emeke’nin koşarak kaçtığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 40 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını belirtti. Polis memuru, Nathaniel Samson’un önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti. Polis, verilen bilgi üzerine zanlı Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlı Emeke’nin ifadesinde hem araçta hem de evinde bulunan uyuşturucu maddeleri zanlı Samson’la birlikte aranan bir şahıstan 22 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Samson’un da ifadesinde Emeke’den zaman zaman uyuşturucu alıp, sattığın ı söylediğini açıkladı. Polis, Emeke’nin de sözlü beyanında uyuşturucu sattığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını, DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini, sonuçların beklendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların cep telefonundaki bilgilerin uyuşturucu aldıkları şahsın tespiti için son derece önemli olduğunu belirterek,

6 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar ise Samson’un korsan taksicilik yaptığını, sadece Emeke’yi bir yerden alıp, başka yere götürdüğünü, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)