Uyuşturucuyla yakalandı, ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı!

Lefkoşa’da Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri Ziraat alma ve tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Erdinç Canbaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, olguları aktardı. Polis, zanlı Erdinç Canbaz’ın Ocak 23 ile 14 Mart 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri Ziraat alma ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odası içinde 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri ile içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara ve içinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan metal öğütücünün bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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22/03/2023 16:06