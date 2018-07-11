Uyuşturucuyu içen kendinden geçiyor...

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’nin kanayan yarası haline gelen ve her geçen gün artış gösteren uyuşturucu madde kullanımının etkileri son dönemlerde tehlikeli boyutlara ulaştı. Narkotik ekiplerine son dönemlerde gelen özellikle araç içerisinde baygın şahısların olduğu yönündeki ihbarlarda artış olduğu gözlemleniyor. Yapılan polis operasyonlarında özellikle sentetik uyuşturucu kullanıcılarının uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra araç içerisinde fenalaşıp bayıldığı tespit ediliyor. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra aracında fenalaşan içicilere önceki gün Mağusa’da bir yenisi daha eklendi. Narkotik ekipleri önceki gün bir araç içerisinde baygın vaziyette bir erkek şahsın olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Narkotik ekipleri, aracı içerisinde baygın vaziyette olan M. A.’ı tespit etti. Araçta yapılan aramada ise 30 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aktaş aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Araçta baygın vaziyette bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 9 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide Altı Ok Kahvesi yakınlarında bulunan park halindeki bir araçta bir erkek şahsın baygın olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu yere gidildiğinde araç içerisinde zanlı M. A.’ın baygın halde tespit edildiğini belirten Arkın, zanlının uyandırıldığı zaman kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı. Arkın, akabinde zanlının aracında yapılan aramada 30 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Arkın, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı M. A.’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.