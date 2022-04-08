Uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf etti

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde le yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, olguları aktardı. Polis, 6 Nisan saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı Edit Chıpımbıro ve Zanlı Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde yapılan aramada Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Mutsago’nun gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Tutayı’nın tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı Mutsago ile Tutayı’nın telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı Tutayı’nın Mutsago’ya kalacağı oteli ayarladığını belirtti.

Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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08/04/2022 14:14