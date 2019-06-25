Uyuşturucuyu şoklayacaklar

Değirmenlik Belediyesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde çocuklar, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası”nda sahaya çıkıyor.

29 – 30 Haziran 2019 tarihlerinde, saat 17:30’da, Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu ve Balıkesir Sahası’nda, 16 takımın katılacağı turnuvada; Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Değirmenlik, Dilekkaya, Dikmen, Dumlupınar, Dörtyol, Doğan Türk Birliği, Esentepe, Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Mormenekşe, İskele-Trabzon, Sipahi, Vadili ve Yeni Boğaziçi yer alacak. İlk gün grup karşılaşmalarının sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar üst tura çıkacak. Pazar günü çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları ile son bulacak turnuvada dereceye girenlere kupa, tüm takım oyuncularına katılım belgesi verilecek. “Hep yaşamak, hep yaşatmak…” sloganıyla gerçekleşecek olan turnuva, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası”na dikkat çekmek amacıyla yapılacak. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, özelde Değirmenlik Belediyesi, genelde tüm gençlere, başkan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte sahip çıkılacağını vurguladı.





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