Uyuyarak 400 bin lira kazanacak işçi aranıyor!

Uyku düzeni ve uykunun kalitesi, hayatımızın birçok alanında önemli bir rol oynuyor. Uykusuz kalmanın, bedenimize ve zihnimize olan zararları göz önüne alındığında kalite bir uykunun önemi de ön plana çıkıyor. İşte bu nedenle İngiltere'nin en büyük yatak perakendecisi olan 'Bensons for Bed's yeni bir iş pozisyonu olan 'Baş Uyku Sorumlusu' arayışına girdiğini duyurdu. 166 mağazasıyla ülkede faaliyet gösteren firma, işe alacağı kişiden uyku kalitesini etkileyen unsurlar, kolay uykuya dalmak için yapılması gerekenler gibi geri bildirimler isteyecek. İşin sonunda uykusuzluk çekenlerin neleri yanlış yaptığı ve kaliteli bir uyku için yapılması gerekenler de değerlendirilecek.

MÜMKÜN OLAN EN İYİ UYKU ARANACAK

Yine Bensons For Bed tarafından yapılan bir araştırmaya göre ocak ayının ikinci haftası, yeni bir iş arayışına girenler için oldukça popüler bir dönem olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışma hatırı sayılır derecede fazla işçinin 'Pazar Gecesi Hüznü'nden muzdarip olduğunu, bunun da iş tatminsizliğine ve yeni fırsat arayışına yol açtığını ortaya çıkardı. Böylece şirket, kişilerin mümkün olan en iyi uykuyu almasını sağlamayı ve böylece işle ilgili stres ve uyku yoksunluğunu gidermeyi de amaçlıyor.

İş için seçilen kişinin sorumlulukları arasında yatak, yastık ve bazaların test edilmesi bulunuyor. Adayın İngiltere'de yaşaması ve pazarlama veya sosyal medya alanında ilgili yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Görevlerinin bir parçası olarak adaylar, Bensons'ın fabrikasını da ziyaret ederek yatak ve yatak tedarik zinciri hakkında bilgi edinecek, uyku düzenini daha iyi anlamak için özel bir eğitim alacak. Bu da mesai saatlerinin tamamen uykuda geçmeyeceği anlamına geliyor. Başvuru sürecinde adayların yazılı iletişim becerilerini ortaya koyarak bu pozisyona neden uygun olduklarını anlattıkları bir içerik oluşturmaları gerekiyor. Bensons İK Müdürü Carrie Westwell, "Bu, mevcut gelirini artırmak isteyen veya daha büyük bir adım atıp kariyerini değiştirmeye karar vermeden önce yatak sektörünü tanımak isteyen herkes için mükemmel bir rol" diyor.

UYUYARAK 400 BİN LİRA KAZANACAK

İngiltere'de 2 bin işçinin katıldığı çalışmaya göre, bir çalışan yaklaşık 3 yıl sonra yaptığı işten sıkılıyor. Araştırmaya katılan işçilerin yarısından fazlası işlerinden sıkılmaya başlamalarının, pazar gecesi iş konusunda kaygılı hissetmeyle (yüzde 51) veya patronlarıyla aynı fikirde olamamakla (yüzde 32) başladığını itiraf etti. Katılımcıların yüzde 31'i stres nedeniyle yaşadığı uykusuzluğu alternatif iş aramaya başlamaya bir sebep olarak nitelendirdi. İşini değiştirmeyi düşünen katılımcıların yüzde 38'i daha yüksek maaş beklentisi içinde, yüzde 29'u iş stresinden muzdarip olduğunu kabul ediyor ve yüzde 23'ü de yeni bir şeyler denemek istiyor.

Bu soruların ardından araştırmaya katılanlara 'hayallerindeki meslek' hakkında sorular da soruldu. Katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası yeni bir işteki en önemli şeyin esnek çalışma saatleri olduğu konusunda hemfikirken, yüzde 30'u ise tam zamanlı bir işin tüm gün mutlu bir şekilde yatakta yatmak olduğunu söyledi. Bu sonuçlardan yola çıkan Bensons For Bed firması da ülkedeki herkesin iyi bir gece uykusu çekmesini sağlamaya yardımcı olmak için bu iş ilanını duyurdu. İlginç pozisyona seçilen kişi, 6 aylık yarı zamanlı bir görev süresi boyunca 874 saatlik özel bir eğitim alacak ve karşılığında 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin lira) ödeme alacak.

Baş Uyku Sorumlusu aynı zamanda, uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla kötü uykuya neden olan tetikleyicileri tanıyacak ve insanların optimal uyku düzenini geliştirmelerine yardımcı olacak iyi alışkanlıkları öğrenmek için çaba harcayacak. Bu eğitimin 14 saatten fazlası 'yatakta' geçirilecek.