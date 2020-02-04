Uyuyup uyuyup, sonra kalkıp, “ben istemem” demenin bir bedeli var

Bildiğiniz gibi iki yılı aşkın bir süre üzerinde çalışılan “Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı”, yürürlüğe girmedi. Hükümet ortağı UBP, imar planı konusunda tam da finale gelinmişken çekince ortaya koydu. Başbakan, planı resmi gazete yayınlatmadı ve yürürlüğe giremedi.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi de dikkate alan hükümet ortakları, altı aylık bir ek süre tanınması konusunda mutabakata vardı ve bölgede ikinci kez emirname yürürlüğe girmiş oldu.

Hükümetin büyük ortağı UBP, hükümette olduğunu unutmuşçasına, bir muhalefet partisi edasıyla imar planına muhalefet etti. Hükümet iki partiden oluşuyor olsa da aslında tektir ve onca zamanı değerlendirmeyen UBP’nin son dakika ortaya çıkıp da “beğenmedim” deme lüksü yoktur.

Tabii ki süreç içinde UBP’nin beğenmedikleri, düzeltilmesini istedikleri şeyler olabilir, “Toplum menfaatine ters unsurlar bulduk, bunlar düzeltilmelidir” diyebilir.

Zaten tanınan süre bunun içindir. İhtilaflı konular üzerinde mutabakata varılsın, herkesin içine sinen bir plan hazırlansın diye. Nitekim, plana özelde 50, genelde 200 kişi katkı koymuş… Yani ben UBP’nin itirazlarına değil, bunları son dakikaya bırakmasına ve herkesin beklediği bir planın yürürlüğe girmesini engellemesine tepki gösteriyorum.

UBP, uzunca bir süreyi değerlendirmeyip, son dakika, “Ben beğenmedim oynamam” tavrıyla imar planının önüne taş koydu ki, bu devlet ciddiyetiyle bağdaşan bir durum değildir.

İşin ilginç tarafı, UBP’nin tam olarak neye itiraz ettiğini de kimse anlayabilmiş değil. UBP halka meramını da anlatamıyor. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bile UBP’nin neye itiraz ettiğini anlayamadığını söylüyor.

Ülke için çok büyük önemi olan iki konuda; “Mağusa -İskele -Yeniboğaziçi İmar Planı” ile “İkamet ve Vizeler Tüzüğü” konusunda UBP’nin isteksizliği çok bariz görülüyor… UBP’nin bu “yumurta kapıya dayandığında” aklına gelen itirazları, bu son dakika muhalefetleri toplumla dalga geçmektir.

İtirazlar ve düzenlemeler, yasal süre içinde tamamlanmalı, hükümet ortakları iki ayrı hükümet gibi davranmamalı, istişare içinde olmalıdır. Hükümetin uyumsuzluğu, UBP’nin keyfi davranışları çok büyük bir kesimi mağdur etmektedir.

Bakın işte kendisini mağdur hisseden Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı”nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacak… Müteahhitler haklı olarak eylem yapacak ama Lefkoşa’da hiçbir suçu olmayan birçok insan bu eylem nedeniyle mağdur olacak. Bunun da suçlusu kim? Tabii ki suçlu; imar planı konusunda gayrı ciddi bir tutum takınan UBP’dir.

Eylem nedeniyle Lefkoşa felç olacak ama müteahhitlerin hükümeti cezalandırması bununla bitmiyor; tapu devirlerini ve devlete olan tüm vergileri durdurma kararı da aldılar. Yani müteahhitler, planı engelleyen UBP’ye bunu pahalıya ödetecek. İşte UBP, “Ben bu planı yayınlatmam” derken tüm bunları da düşünmeliydi.

Planın yürürlüğe girmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayanların başka korkuları da var. Planın haziran ayında da tamamlanamayacağından, bu işin yıl sonunu bulacağından endişe ediyor birçok kesim. Zaten ciddi bir kaos içine girdiklerini belirten müteahhitlerin sokağa çıkmasının bir nedeni de budur.

Hade bakalım, dersine zamanında çalışmayan, imar planı konusunda iyi bir sınav veremeyen UBP, şimdi ayıklasın pirincin taşını ayıklayabilirse…

Uyuyup uyuyup, sonra kalkıp, “Ben istemem” demenin mutlaka bir bedeli olacaktı, bu keyfiliğe herkesin seyirci kalmasını beklemesinler…

04/02/2020 11:27