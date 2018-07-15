Uzak diyardan gelmiş

Çok küçük, yüksek enerjili kozmik parçacığı, Antarktika’da IceCube Nötrino Gözlemevi keşfetti.

Nötrinonun, merkezinde hızla dönen süper kütleli karadelik bulunan bir galaksiden geldiği tahmin ediliyor.

Söz konusu galaksinin de Dünya’ya yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydediliyor.

ABD’deki Penn Üniversitesi’nden profesör Doug Cowen, bu keşfin, evrenin ve fiziğin kurallarının anlaşılmasında heyecan verici dönüm noktalarına olanak sağlayabileceğini söyledi.