Uzak diyardan gelmiş
Bilim insanları, Dünya’ya ulaşana dek 3.7 milyar ışık yılı seyahat eden bir atom-altı parçacığın izini sürdü.
15/07/2018
Çok küçük, yüksek enerjili kozmik parçacığı, Antarktika’da IceCube Nötrino Gözlemevi keşfetti.
Nötrinonun, merkezinde hızla dönen süper kütleli karadelik bulunan bir galaksiden geldiği tahmin ediliyor.
Söz konusu galaksinin de Dünya’ya yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydediliyor.
ABD’deki Penn Üniversitesi’nden profesör Doug Cowen, bu keşfin, evrenin ve fiziğin kurallarının anlaşılmasında heyecan verici dönüm noktalarına olanak sağlayabileceğini söyledi.