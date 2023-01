Her çeşit ilişkide kesinlikle uzak durmanız gereken insan tiplerini sizler için derledik. Bu insanlar sizi manipüle ederler. Hayatınızı zora sokar ruhsal durumunuzu olumsuz etkilerler. İşte uzak durmanız gereken insanlar...

Ruhsal sağlık için insan enerjisi oldukça önemlidir. Ancak bazı insanlar hayatınıza enerjinizi tüketmek için girerler. Zora sokup belli belirsiz yerlerde sizin manipüle eden bu insan tiplerinden uzak durun.

Çünkü bu insanlar sadece sizi olumsuz etkilerler. Bu yüzden hayatta uzak durmanız gereken insanları sizler için derledik.

İŞTE UZAK DURMANIZ GEREKEN İNSANLAR

* Sürekli sizi herkesin için de olumsuz eleştiren kişiler sizi gerçekte seven kişiler değillerdir. Olumsuz eleştirilerle kendi kötü yönlerini bastırmaya çalışırlar. Bunun aksisi de tehlikelidir. Yani sürekli olarak sizi öven insanlarda hayatınızda tehlikeli olan insanlardır. Bu yüzden ikisinden de uzak durmakta fayda var.

* Sözleriyle önce sizi etkileyip akabinde sizi yönetmeye çalışan kişilerden de uzak durun. Çünkü duygularınıza ve karakterinize saygı duymadan sizi manipüle ederek size yaklaşırlar.

* En ufak yalan atan insan en büyük yalanı da atar. Bu yüzden yalanını yakaladığınız insanları hayatınızda uzun süre tutmayın. Çünkü size saygı duymayan insan size yalan söyler.

* Sürekli olumsuz konuşan hayatta bir tek kendisinin acı çektiğini belirten insanlardan da uzak durun. Çünkü sadece kendi acılarına önem vererek sizi önemsemezler.

* Her konuda her duyguda hesap kitap yaparak adım atan insanlar menfaatçi insanlardır. Sizinle sadece o anlarını yaşamak için zaman ayırırlar. Sizi ilk fırsatta devirmek için her kozu toplayıp sürekli olarak tek taraflı sorular sorarlar.

Bu habere tepkiniz:



01/01/2023 20:20