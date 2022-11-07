Uzaklarda Doğdu Kıbrıslı Oldu!

Kıbrıs'ın kahve kültürü ile özleşmiş, soğuk kahve denince akla ilk gelen marka MR. BROWN markası Kuzey Kıbrıs'taki 20. Yılına özel ürettiği ambalajlarına Kıbrıs'ın tarihi mekanlarını taşıdı.

1572-1579 yılları arasında Kıbrıs Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından inşa edilen, Osmanlı dönemi şehir içi ticaret hanlarının mimari özelliklerini taşıyan, günümüzde halen iç ticaretin yapıldığı, Lefkoşanın turistik mekanı Büyük Han, St. Aziz Nikolas Katedrali eski bir Katolik mabedi olan 1328'de katedral olarak açılmış ve 1571'de Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak için camiye çevrilen Mağusa bölgesinin en gotik ve ihtişamlı tarihi eseri olan Lala Mustafa Paşa Camiisi ve MÖ 10.yy Akatlar tarafından kurulmuş, adanın en güzel limanı, eski Venedik evleri, restorant ve tavernalar ile eşsiz bir güzeliğe sahip olan Girne Limanı Mr. Brown'ın ambalajında yer aldı.

Oero Trading Ltd kalite ve güvencesiyle ithal ettiği MR. BROWN 20 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen soğuk kahvesi oldu.

20. Yılına özel ambalajı ile Kuzey Kıbrıs için sınırlı sayıda üretilen MR. BROWNlar tüm marketlerde yerini aldı. Oero Trading LTD'in lansmana özel Scooter hediyesini kazanma şansı yakalamak için ise 20. yıla özel üretilen bir MR.BROWN almak yeterli olacaktır. Her MR.BROWN'a bir bilet!

Sen nerdeysen MR.BROWN orada!

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07/11/2022 14:51