Uzaklaştırma kararına uymadı, eşini darp etti

(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp” ve “Koruma Emrine Riayetsizlik” suçlamalarıyla tutuklanan Türkmenistan uyruklu Jora Amanov (E-38) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Jora Amanov’un 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi’nde bulunan eşinin yaşadığı ikametgahı içerisinde alkol aldığı için evden gitmesini istediği gerekçesi ile eşi G.N.’nin burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün G.N.’den temin edilen ifade ve yapılan soruşturmada Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin zanlı hakkında eşinin ikametgahına, iş yerine ve yanına 200 metre mesafeden fazla yaklaşmaktan men edilmesine rağmen zanlının Surlariçi’nde bulunan ikametgaha girdiğine vurgu yaptı.

Polis memuru Mimar, zanlının aynı gün konu ikametgahta alkollü bir şekilde yatarken tespit edilerek suçüstü halı gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan test sonucu zanlının 300 promil alkol etkisi altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Mimar, müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, doktor muayenesinden geçirildiğini ve vücudunda darp izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini kaydetti.

Zanlının aynı eşine karşı 23 Temmuz 2022 tarihinde ciddi darp suçunu işlediğini ve bu meselede yargılandığını kaydetti.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten Mimar, davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Hiçbir şey hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.