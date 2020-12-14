Uzaktan eğitimde çocukların göz sağlığı nasıl korunmalı?

Uzun saatler telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarına bakmaktan özellikle çocukların gözlerinde rahatsızlık oluşturabileceğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri anlattı.

Çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya “Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmeli. Ekran kullanımına yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesi ve bu esnada uzağa bakılması gözlerin rahatlatılmasına yardımcı oluyor” dedi.

En az 35 santimetre mesafe

Ekran ile göz arasındaki mesafenin 35-40 cm olacak şekilde ayarlanması tavsiyesinde bulunan Dikkaya, “Akıllı telefon ve tablet gibi göze daha yakın tutulan cihazlardansa, bilgisayar ve televizyon gibi daha uzaktan bakılan cihazlar tercih edilmeli. Mümkünse özellikle videoların televizyon ile bağlantı kurularak büyük ekrandan ve uzaktan izlenmesi teşvik edilmeli” diye konuştu.

Monitörü yüz hizasına göre ayarlayın

Ekran seviyesinin çocuğun yüz hizasına göre ayarlanmasının faydalarını açıklayan Dikkaya, "Ekran hizalama, omurga ile ilgili gelişebilecek problemlerden korurken, ekranın göz hizasının hemen altında olması göz kapaklarını aşağı yönlendirerek kuruluk şikâyetlerine yardımcı oluyor" bilgisini verdi.

Ekrana bakma süresinde kısıtlamalar yapılmasının altını çizen Dikkaya, “Eğitim faaliyetleri için ekran kullanımının mecburi olduğu bu günlerde, eğitim dışı faaliyetler için ekran kullanım süresinin 1-2 saatle kısıtlanması ve çocukların mümkün mertebe açık alan aktivitelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda suni gözyaşı damlaları kuruluk şikâyetleri için önerebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Mavi ışık korumalı gözlük tercih edilebilir

Çocuklarda özellikle uyku düzeninin etkilenmemesi için uyku vaktinden en az 1 saat önce ekran kullanımının kesilmesi öneren Dikkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Elimizde kesin faydasını gösteren veriler olmamakla birlikte ekran karşısında mavi ışık korumalı gözlükler de tercih edilebilir. Ekranı, açık pencerelerden ve aydınlatma araçlarından gelen doğrudan ışığa maruz bırakmayacak şekilde konumlandırmak parlama ve yansımaları önleyerek gözün rahatlamasına yardımcı olur. Ekranın parlaklığının daha rahat bir seviyeye düşürülmesi de faydalı olacaktır.

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14/12/2020 21:19