Uzay aracı Danuri'den siyah beyaz Ay yüzeyi ve Dünya fotoğrafı

Korece "Ay" ve "keyfini çıkarın" kelimelerinin birleşiminden oluşan Danuri, Ağustos 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir SpaceX roketiyle fırlatıldı ve geçen ay, Ay yörüngesine girdi.



Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) yaptığı açıklamada, 24 Aralık ile 1 Ocak arasında çekilen görüntülerin ay yüzeyini ve Dünya'yı gösterdiğini ve Ay'a 120 kilometreden daha yakın bir mesafeden çekildiğini söyledi.

Görüntüler ve videolar "2032'de Ay'a iniş için potansiyel yerleri seçmek için kullanılacak" denildi.

Merkez, Danuri'nin her iki saatte bir Ay'ın etrafında döndüğünü söyledi.



Yörünge aracı, Ay arazisinin haritalanması ve analiz edilmesi ile manyetik güç ve gama ışınlarının ölçülmesini içeren bilimsel görevine önümüzdeki ay başlayacak.



Ayrıca fotoğraf ve videoları Dünya'ya ileterek deneysel "uzay interneti" teknolojisini test edecek.

Başkan Yoon Suk-yeol, Danuri'nin başarılarını ülkenin uzay programında "tarihi bir an" olarak tanımladı.

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04/01/2023 08:45