NASA ve SpaceX tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen yeni uzay görevinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Astronotlar uzayda tanımlanamayan bir cisim ile az daha çarpışacaktı. Bu cismin UFO olduğunu iddia edenler oldu.

NASA ve SpaceX kısa süre önce dört astronotunu yörüngeye fırlattı. Yeni gelen haberlere göre uzay aracında bulunan dört astronot UFO ile karşılaştı.

23 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen tarihi fırlatmanın ardından mürettebat kırmızı alarm verdi ve bu durumu merkeze acil koduyla duyurdu. Astronotları taşıyan araca yaklaşan bu nesne yetkililerin hemen harekete geçmesini sağladı. Olası bir çarpışma için gerekli talimatları alan astronotlar, bu çarpıdan kıl payı kurtuldu.

Yaşanan bu gerilim sonrası astronotlara bir şey olmadı. Çarpışma gerçekleşmedi ve tanımlanamayan nesne beklenenden daha uzak bir mesafeden geçip gitti.

ABD, Japonya ve Fransa'dan astronotlar, geçtiğimiz Mayıs ayında SpaceX'in ilk ekibi tarafından kullanılan aynı Dragon kapsülünde 23 saatlik bir yolculuğun ardından Cumartesi sabahı erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yörünge laboratuvarında altı ay geçirecekler.

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26/04/2021 17:44