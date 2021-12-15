Uzay çalışmalarında bir ilk: Güneş’e tarihi dokunuş

NASA’nın Güneş kaşifi Parker tarihi bir olaya imza attı. Üç yıl önce fırlatılan Parker, Güneş’in dış atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Parker buradan örnekler topladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) üç yıl önce Güneş’e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi. Parker Güneş Sondası’nın aylar önce Güneş’in atmosferinin içine girdiği tespit edildi.Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Ancak bu bile başlı başına önemli bir gelişme.

Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş’e dokunmuş oldu.

Parker, Güneş’e nisan ayında dokundu ancak verilerin doğrulanması için zamana ihtiyaç vardı. Parker Güneş Sondası, dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.

Bilim insanları Güneş’i artık daha iyi tanıdığımızı belirtti. Astrofizikçi Eugene Parker’ın adını alan Parker Sondası, 2018’de Güneş’e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş’e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. Bilim insanlarına göre Güneş’in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker’ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor.

2024 yılında Parker, Güneş’e Merkür’den daha yakın bir konumda olacak.

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15/12/2021 08:50