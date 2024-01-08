Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu

Amatör radyo meraklısı Doug, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlarla temas kurdu ve onlarla kısa bir konuşma gerçekleştrdi.

Doğrusu, bir insanın yapabileceği tüm amatör telsiz bağlantıları arasında bundan daha havalısına pek az rastlanır.

Doug bir süredir bir astronotla konuşmak istediğini ve daha önce bunu pek çok kez denediğini açıkladı.

Ve sonra nihayet, NASA astronotu Woody Hoburg ile konuşarak dileğine kavuştu.

"GEMİYE HOŞ GELDİN!"

YouTube sayfasında paylaştığı videoda Doug, astronotla temas kurmadan önce bir kaç kez çağrı yaparken görülebiliyor.

Ardından, derinlerden gelen bir ses aynı çağrı işareti ile Doug'u yanıtıyor ve "Gemiye hoş geldin" diyor.

Doug'un videosunun açıklama kısmında ise şunlar yazıyor:

"FM uyduları ve ISS tekrarlayıcı üzerinden çok sayıda ses ve APRS [Otomatik Paket Raporlama Sistemi] bağlantısı yaptım. Fakat her zaman bir astronotla konuşmak istemişimdir. Hafta sonu nihayet bu bağlantıyı kurdum. ISS ile temas kurdum ve Woody Hoburg ile konuştum. Ne heyecan verici..."

IFL Science'ta yer alan habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki birçok astronotun, amatör telsizcilik lisansı da vardır ve genellikle Dünya'daki insanlarla planlanmış iletişim oturumları düzenlerler.

Astronotlar; NASA, ESA, CSA ve Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, Amatör Telsizcilik programına katılarak çocukların bilime olan ilgisini arttırmayı teşvik ederler.

TEPENİZDEN GEÇİYOR OLMALI

Buna karşın, amatör operatörler de zaman zaman kendi ekipmanlarını kullanarak astronotlarla konuşmayı başarıyor.

Eğer henüz deneyip de başaramadıysanız, bunu gerçekleştirmek hiç de kolay değil. Herhangi bir eski telsizin kadranlarını çevirmeye başlayıp en iyi sinyali yakalamaktan çok daha fazlası.

Öte yandan bu durum, sadece ISS belirli konumlarda olduğunda mümkün, dolayısıyla ona ulaşabilecek ekipmanınız olsa bile tepenizden geçmesini beklemeniz gerekecek.

BAŞKALARI DA BAŞARMIŞTI...

Amatör telsiz operatörü Matt Payne ve kızı Isabella da ISS ile bağlantı kurmayı başararak Ağustos 2022'de astronot Kjell Lindgren ile sohbet etmişlerdi.

Matt IFLScience'a şunları söyledi:

"Planlanmış bir eğitim teması dışında bir astronotla konuşmak oldukça nadirdir. Bunun gerçekleşmesi için aynı hizaya gelmesi gereken birkaç faktör var."

"Öncelikle ISS'nin LOS [Görüş Hattı] içinden geçiyor olması gerekiyor. Ayrıca astronotların 'boş zamanlarına' denk gelen bir zamanda konuşabilirsiniz, yani resmi olarak planlanmış bir görevde çalışıyor olmamaları gerekiyor."

"Ayrıca, amatör telsiz ekipmanını programlanmamış temaslar kurmak için aktif olarak kullanan bir astronot olmalıdır. Bu oldukça zor bir ihtimal, fakat belli ki bazen işe yarıyor!"