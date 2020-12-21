Uzay rekabetinde 4,4 milyar dolarlık anlaşma

ABD merkezli dünyanın önemli havacılık ve ileri teknoloji şirketi Lockheed Martin, havacılık endüstrisinde birlikte çalışan şirketleri bir araya getiren bir anlaşmayla roket motoru üreticisi Aerojet Rocketdyne Holdings'i 4.4 milyar dolara satın almak üzere anlaşıldığını açıkladı. Lockheed Martin'in, bu satın almayla birlikte Elon Musk'ın Space X'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i ile uzay konusunda rekabet için yaptığı açıklandı.

ABD’nin Maryland eyaletinde faaliyet gösteren dünyanın önemli havacılık ve ileri teknoloji şirketi Lockheed Martin zaten birlikte çalıştıkları şirketleri bünyesine katarak havacılık anlamında önemli bir anlaşmaya imza attı.



İşlerinin çoğunu ABD Savunma Bakanlığı ve ABD federal hükümet kurumları ile gerçekleştiren ve F-35’lerin de üretimini yapan Lockheed Martin, roket motoru üreticisi Aerojet Rocketdyne Holdings'i 4.4 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yaptığını açıkladı.



ELON MUSK VE JEFF BEZOS’A RAKİP



Uzay alanında ilerleyerek dünyanın en zengin iki kişisi Elon Musk ve Jeff Bezos’un sahibi olduğu Space X ve Blue Origin ile rekabet amacıyla yapılan satın alma sonrası Lockheed Martin CEO'su James Taiclet yaptığı açıklamada, "Aerojet Rocketdyne'i satın almak, yerel savunma sanayi üssünün önemli bir bileşenini koruyacak ve güçlendirecek. Böylece müşterilerimiz ve Amerikan vergi mükellefleri için maliyetler düşecek" dedi.

BOEİNG İLE İSTİHBARAT UYDUSU YOLLAMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde Lockheed Martin, ABD'li uçak şirketi Boeing ile United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı ise açıklanmadı.

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21/12/2020 14:33