Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik, vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı. Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır : 2043'te kalıcı bir Ay yerleşmesi." sözlerini kullanıyor.

Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor.

Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Ashurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler nedeniyle çok uzun yıllar alacak.



UZAY ÜLKESİ ASGARDİA VATANDAŞLIK İÇİN IQ TESTİ YAPACAK Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

ASGARDİA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER 2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. 'Uzay ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.

Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.

Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.

Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi.

İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.

Kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngören uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü’nü korumaya çalışacak.

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunacak.

Uluslararası anlaşmalar kapsamında Başvuru sayısı 100.000’i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvuru önünde bir engel kalmayacak.

Uluslararası yasaların ise uzayda yeni bir devletin kurulması gibi ilk defa dillendirilen bu isteğe nasıl cevap vereceği henüz cevap bulmuş değil.

Asgaria'nın ne zaman faaliyete geçeceğine dair bir bilgi ise geçtiğimiz hafta gelmişti.