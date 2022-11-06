Uzay Yolu’nun yıldızı Kaptan Kirk gerçek uzay macerasıyla ilgili gerçeği açıkladı

1960'ların popüler dizisi "Uzay Yolu"ndaki Kaptan Kirk rolüyle tanınan William Shatner, uzaya gitmesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

2021 yılında, ABD’li milyarder iş insanı Jeff Bezos’un Blue Origin roketiyle uzaya giden ve başarıyla Dünya’ya dönen 91 yaşındaki aktör William Shatner, “uzaya çıkan en yaşlı kişi” unvanına sahip olmuştu.

William Shatner…

Daily Mail’in haberine göre, Bezos’un “Uzay Yolu” izleyerek büyüdüğünü ve çocukken onun üzerindeki gücünü öğrenen Shatner, uzaya gitme teklifini ilk duyduğunda korktuğu için reddettiğini açıkladı. “Ben bir aktörüm, astronot değil” dediğini aktaran Shatner, sonrasında “uzaya ilk sivil yolculuğun” bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

Shatner, Blue Origin gemisinde…

Covid-19 pandemisi sebebiyle de erteleme yaşanan olayların ardından, sonunda teklifi kabul eden Shatner, iki günlük bir eğitimin ardından kendisini uzayda buldu.

Jeff Bezos…

Uzaya çıktığında hissettiği boşluk ve çaresizlik duygusunu, “Dünya üzerinde görebileceğiniz veya hissedebileceğiniz herhangi bir karanlığa benzemiyordu. Derindi, sarıyordu, her şeyi kaplıyordu. Işığa doğru döndüm. Dünyanın eğriliğini, çölün bejini, bulutların beyazını ve gökyüzünün mavisini görebiliyordum. Hayat buydu. Besleme, sürdürme, yaşam. Toprak Ana. Gaia. Ve onu terk ediyordum. Görmeyi, düşünmeyi ve hissetmeyi beklediğim her şeyin yanlış olduğu kanıtlandı. Uzaya gitmenin nihai arınma olacağını, tüm canlılar arasında aradığım o bağlantıyı, orada olmanın evrenin uyumunu anlamanın bir sonraki güzel adımı olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadığını gördüm.”

“Bu duyguda yalnız olmadığımı sonradan öğrendim. Buna Genel Bakış Etkisi deniyor ve Yuri Gagarin, Michael Collins, Sally Ride gibi diğer astronotlar arasında da nadir değildir.”

“Birisi uzaya gittiğinde ve Dünya’yı yörüngeden gördüğünde, gezegenin kırılganlığı duygusu, tarifsiz, içgüdüsel bir şekilde içinize işler. Gezegene bakışımızı değiştirebilir ama aynı zamanda dünya görüşünüzü de kendi ekseni etrafında çevirebilir.” sözleriyle anlattı.

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06/11/2022 23:05