Uzaya 3. turistik uçuş

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu da başarıyla tamamladı. Şirketinin geliştirdiği "New Shepard" roketi ABD'nin Teksas eyaletinden fırlatıldı. 6 kişilik mürettebat uzaya gönderildi.



Bu kez roketle uzaya taşınan mürettebat arasında, uzaya çıkan ilk Amerikalı ve ikinci insan Alan Shepard'ın kızı 74 yaşındaki Laura Shepard Churchley de vardı. Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve televizyon sunucusu Michael Strahan da uçuşta yer aldı. Shepard ve Strahan'ın uçuşta misafir olarak yer aldığı ve para ödemediği açıklandı

Mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe kadar yolculuğuna devam etti. Blue Origin kapsülü uzaya kısa bir uçuşun ardından Teksas çölüne indi Uçuş 10 dakika sürdü.



Babasından 60 yıl sonra uzaya giden Shepard Churchley, inişin ardından yaptığı açıklamada "Yolculukta babamın aşağı inişini hayal ettim" dedi. Strahan ise "Gerçek dışıydı. Yeniden gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

6 uzay turisti arasında Bess Ventures isimli şirketin kurucusu Lane Bess ve oğlu Cameron Bess da yer aldı. Bess ikilisi, uzaya giden ilk baba-oğul olarak da tarihe geçti. Blue origin, uzaya ilk insanlı seferini Temmuz ayında gerçekleştirmişti.



Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.

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12/12/2021 09:56