Bezos, kardeşi ile beraber havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını duyurmuştu. Bezos'un dünyaya dönmesini istemeyenler internette imza kampanyası başlattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıklamıştı.

Bezos, kardeşi Mark Bezos ve yapılacak çekilişi kazanacak kişiyle birlikte 20 Temmuz'da uzay seyahatine çıkacağını bildirmişti.

İmza kampanyası başlatıldı

Haber Global'de yer alan habere göre, 20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden Blue Origin roketi ile uzaya çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, internette imza kampanyası başlattı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un gelecek ay uzaya çıktığında Dünya'ya yeniden girişinin reddedilmesini öneren bir kampanya 6 binden fazla imza aldı. 20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

"Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası" adlı girişim, "İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım" ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

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16/06/2021 17:52