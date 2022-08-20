Uzaya sera kuracak

Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), birbirinden ilginç projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bunun son örneği de uzayda ilk ticari serayı kurmak için başlatılan yeni proje.

Redwire Corporation adını taşıyan özel bir uzay şirketi, ISS’te “tarihteki ilk özel işletmeli uzay serası”nı kurmak istediklerini açıkladı. Redwite Corporation, sera projesini 2023’ün ilkbahar aylarında ISS’te kurmayı planlıyor.

Amerika’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki laboratuvar çalışmalarını kontrol eden Uzayda Bilimin Geliştirilmesi Merkezi’nden işbirliği onayı aldı. Bu da Redwire Corporation’ın ISS’te serasını kurmak için gerekli izinlere sahip olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda halihazırda küçük bir sera bulunuyor ve istasyonda görevli astronotlar, bu serada yetiştirdikleri bitkilerle uzayda bitki yetiştirilmesi konusunda veri topluyor. Ancak Redwire Corporation’ın projesi çok daha büyük bir seranın kurulmasını öngörüyor. Neredeyse yer çekimsiz bir ortamda bitkilerin yetiştirilmesi, insanların uzaydaki uzun süreli ikameti için kritik bir rol oynayacak. Bu yüzden Redwire Corporation’ın bu girişim, gelecek uzay görevleri için oldukça faydalı veriler ortaya koyabilir.

Redwire Corporation, bu hafta yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmiş olsa da, henüz bu uzay serası için bir konsept paylaşmadı. Bu da projenin henüz şekillenmediğini gösteriyor. Ancak şirketin 2023’ün ilkbaharını hedefliyor olması, projenin yakında şekilleneceği anlamına geliyor. Anlayacağınız çok yakında, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kurulacak ticari seranın ilk konsept görsellerini görebiliriz.

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20/08/2022 14:20