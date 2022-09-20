Uzayda en uzun yolculuk rekorunu kıran kozmonot öldü

Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında öldü.

ads ads ads ads
20/09/2022

ads
ads
Uzayda en uzun yolculuk rekorunu kıran kozmonot öldü

Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında öldü.

BBC Türkçe Haber Servisine göre, Polyakov 1994 ve 95 yıllarında yaptığı bu 14 aylık yolculukta, olası bir Mars yolculuğunun insanların bilişsel fonksiyonlarını nasıl etkileyeceğini anlamak için deneylere tabi tutulmuştu.

Testler sonucunda, dünyanın etrafında 7 bin tur attığı bu yolculuğun Polyakov’un bilişsel fonksiyonuna zarar vermediği ortaya çıkmıştı.

Sovyetler Birliği Kahramanı sıfatı da olan Polyakov’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Polyakov’un ölümünü Rusya’nın uzay ajansı Roskosmos duyurdu.

Polyakov en uzun yolculuğundan sonra, bunun Mars’a gidip geri dönmekle eşdeğer olduğunu söylemişti.

Bu yolculuk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1986’da uzaya gönderdiği Mir Uzay İstasyonu’nda yapılmıştı.

135 tonluk bu istasyon, siyasi gerilime rağmen ABD ve SSCB iş birliğiyle kullanılmış, 2001 yılında emekliye ayrılmıştı.

20/09/2022 16:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Varlery Polyakov
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.