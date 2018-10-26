Uzayda fotoğraflandı! Kuru kafa...

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Şili'nin Atacam Çölü'nde konuşlu bulunan Çok Büyük Teleskobu (ÇBT), Pupa Takımyıldızı'nda kuru kafa biçimli yıldız nebulasını fotoğrafladı.

ESA, "NGC 2467" adı verilen yıldız nebulasının yüksek çözünürlüklü bir imajını internet sitesinde yayımladı.

Gökbilimcilerin, şeklinden ötürü "Kurukafa ve Kemikler" diye adlandırdığı nebula, bol miktarda hidrojen içerdiği için aktif şekilde yıldız üretiyor. Nebulanın içinde farklı hızlarda hareket eden çok sayıda yıldız öbeği bulunuyor.

İrili ufaklı yıldızların, parlak yıldız öbeklerinin, gaz ve toz bulutlarının bileşiminin Dünya'dan bakıldığında aldığı özel biçim, bir insan iskeletinin yüz oyuğunu andırıyor.