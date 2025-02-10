Uzayda mahsur kalan astronottan Trump'a yanıt: “Terk edilmiş hissetmiyoruz”

NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran tarihinden bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a astronotları alması talimatını verirken, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın iki astronotu kaderine terk ettiğini söylemişti. ISS'te mahsur kalan astronot Williams, CBS televizyonuna verdiği röportajda Trump'a yanıt vererek terk edilmiş hissetmediklerini söyledi. Williams, "Hayır, terk edilmiş hissetmiyoruz. Takımın bir parçası olduğumuzu hissediyoruz ve bu büyük bir onur.” dedi.

ISS'te mahsur kalan astronotlardan Sunita Williams, CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ISS'te mahsur kalan astronotları gidip alması talimatını vermişti.

Trump ayrıca astronotların Biden yönetimi tarafından kaderine terk edildiğini iddia etmişti.

Williams, kendisinin ve mürettebat arkadaşı Barry Butch Wilmore ile birlikte uzayda terk edilmiş olduklarını hissetmediklerini belirtti.

Görev süresi başlangıçta bir haftadan biraz fazla planlanırken dokuz ayı aşkın bir süreye uzatılmış olsa da, Williams durumlarının dramatize edilmesine karşı çıktı.

"YİYECEĞİMİZ VE KIYAFETİMİZ VAR"

CBS'e konuşan Williams, "Terk edildiğimizi düşünmüyorum. Burada mahsur kaldığımızı sanmıyorum. Yiyeceğimiz var, kıyafetimiz var ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekten kötü bir şey olursa eve dönebileceğimiz bir aracımız var. Şu anda istasyon tam kapasiteyle çalışıyor ve vergi mükelleflerinin istediği gibi dünya çapında bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Burada olmaktan onur duyuyorum.”

NASA, DÖNÜŞ İÇİN MART ORTASINI PLANLIYOR

Kaynaklara göre, NASA, Williams ve Wilmore’u istasyondaki diğer iki astronot, Crew 9 komutanı Nick Hague ve kozmonot Alexander Gorbunov ile birlikte 19 Mart civarında Dünya’ya getirmeyi planlıyor. Önceki plana kıyasla bu dönüş, iki hafta erkene alınmış olacak.

Erken dönüş, Crew 10 ekibinin farklı bir Crew Dragon uzay aracına kaydırılmasıyla mümkün olabilir.

Bu değişiklik, aslen Crew 10 için planlanan SpaceX aracı üzerinde devam eden hazırlık çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle yapılıyor.

Eğer her şey yolunda giderse, Crew 10 mürettebatı istasyona ulaştıktan sonra bir haftalık devir teslim sürecinin ardından Crew 9 ekibi Dünya’ya dönecek.

Hague ve Gorbunov’un geçen Eylül ayında Crew Dragon ile uzay istasyonuna ulaşmasından beri, Wilmore ve Williams için ayrılmış iki boş koltuk bulunuyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE MUSK’IN YANITI

Geçtiğimiz ay Başkan Trump, Starliner görevinin uzamasından Biden yönetimini sorumlu tuttu ve sosyal medyada SpaceX CEO’su Elon Musk’tan astronotları “kurtarmasını” istediğini yazdı.

Musk da SpaceX’in bu durumu çözmeye hazır olduğunu belirtti ve Biden yönetiminin astronotları “orada çok uzun süre bıraktığını” söyledi.

Ancak NASA yetkilileri, bu kararların tamamen NASA'nın Ticari Mürettebat ve Uluslararası Uzay İstasyonu programları tarafından alındığını ve planın Crew 9’un Eylül ayında boş koltuklarla istasyona gelmesiyle zaten yürürlüğe girdiğini belirtti.

Astronotların bir "kurtarılmaya" ihtiyacı yoktu çünkü dönüş araçları zaten istasyonda beş aydır bekliyordu.

Williams, Trump’ın iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“O kelimelerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha önce uzay istasyonunda yaşadık, NASA ve ticari ortaklarımızın nasıl çalıştığını biliyoruz. Bir süre burada olacağımızı biliyorduk. Biz, uluslararası ortaklarımız için bilim ve keşif çalışmaları yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden, buraya gönderileceğimizi zaten biliyorduk. Hayır, terk edilmiş hissetmiyoruz. Takımın bir parçası olduğumuzu hissediyoruz ve bu büyük bir onur.”

GÖREV NEDEN AYLARCA UZATILDI?

Planlandığı gibi giderse, Wilmore ve Williams, 5 Haziran’da başladıkları görev kapsamında yaklaşık 290 gün uzayda kalmış olacaklar.

Oysa ki, bu uçuş Boeing’in Starliner uzay aracının ilk insanlı test uçuşu olarak sadece bir haftalık bir görev olarak planlanmıştı.

Ancak Starliner, fırlatma sonrası itki sistemi sorunları ve helyum sızıntıları yaşadı.

NASA bu teknik aksaklıkları haftalarca, ardından aylarca test etti.

Sonunda, yetkililer Starliner ile Dünya’ya dönmenin çok riskli olduğu sonucuna vardı. Bu yüzden, uzay aracının insansız olarak geri

getirilmesine ve Wilmore ile Williams’ın Crew 9 ekibiyle dönmesine karar verildi.

Önce Şubat ayında dönüş planlanmıştı ancak Crew 10’un fırlatılmasını geciktiren çalışmalar nedeniyle bir ay daha eklendi. Şimdi ise daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.