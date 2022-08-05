Uzaydan kare değil, sucuk! Fransız fizikçi, takipçilerinden özür diledi

Twitter’da 91 bin takipçisi bulunan Fransız fizikçinin yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Fransız fizikçi ve bilim felsefecisi Etienne Klein yanlış bilgi ve dezenformasyona karşı dikkat çekmek için ilginç bir sosyal medya deneyine imza attı.

64 yaşındaki bilim insanı Klein, sosyal ağ Twitter üzerinden 31 Temmuz günü paylaştığı fotoğrafın James Webb teleskobundan çekildiğini ve Güneş'ten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldıza ait olduğu söyledi.

Ancak Klein’ın Twitter’da bulunan 91 bin takipçisi gerçeği öğrenince şoke oldu. Fotoğrafın, İspanya ve Portekiz mutfağından ‘chorizo’ adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Klein, 3 gün sonra bir açıklama yaparak sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Amacının insanlara 'otorite sahibi kişilerden gelen argümanların sorgulanabilir olduğunu' hatırlatmak olduğunu belirtti ve takipçilerinden özür diledi.

Klein’ın bu şakası takipçilerinin bir kısmından büyük tepki topladı.

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05/08/2022 15:28