Uzayın en büyük gizemlerinden biri çözüldü

2007'den beri gözlemlenen hızlı radyo patlamaları, evrende kısa sürelerde muazzam enerji açığa çıkaran şiddetli olaylardır. Bu patlamalar o kadar güçlüdür ki, saniyenin binde biri gibi kısa bir sürede Güneş'in üç günde ürettiği enerjiye eşdeğer bir enerjiyi uzaya yayarlar. Ancak bu patlamaların ne sıklıkla meydana geldiği ve kaynağı tam olarak bilinmiyordu.

Bilim insanları uzun yıllar bu patlamaların kaynağını anlamak için çeşitli teoriler öne sürdüler. Bazıları bu patlamaların uzaylı medeniyetleri tarafından üretildiğini öne sürerken, en güçlü aday olarak magnetarlar gösteriliyordu. Magnetarlar, çok güçlü bir manyetik alana sahip nötron yıldızlarıdır. Büyük kütleli yıldızların ömrünün sonuna gelerek patlaması sonucu oluşan bu yoğun ve küçük gök cisimleri, evrendeki en güçlü manyetik alanlara sahiptir.

İLK KEZ BİR FRB'NİN KAYNAĞI BELİRLENDİ

MIT'deki araştırmacılar, 2022 yılında gözlemlenen uzun ve güçlü bir FRB'ye odaklanarak bu gizemi çözmeye çalıştılar. Araştırmacılar, bu patlamanın geldiği yönü ve parlaklığındaki değişimleri inceleyerek, patlamanın kaynağının çok yakın olduğunu tespit ettiler. Bu bulgu, daha önceki bazı modellerde öne sürülen patlamanın daha uzak bir mesafede meydana geldiği iddiasını çürüttü.

Araştırmacılar, bu keşfi "sintilasyon" adı verilen bir olguyu kullanarak yaptılar. Işık, uzayda yol alırken çeşitli engellerle karşılaşır ve bu engeller ışığın yolunu bozar. Bu bozulma, ışığın titreşmesine neden olur. Tıpkı gece gökyüzündeki yıldızların parıltısının sürekli değiştiği gibi. Araştırmacılar, FRB'nin parlaklığındaki değişimleri inceleyerek, patlamanın kaynağının çok yakın olduğunu ve bu nedenle ışığın daha az bozulmaya uğradığını tespit ettiler.

MAGNETARLAR FRB'LERİN ANAHTARI OLABİLİR Mİ?

Araştırma sonuçları, bu özel FRB'nin bir magnetarın çok yakınından geldiğini gösteriyor. Bu bulgu, magnetarların hızlı radyo patlamalarının en azından bir kısmının kaynağı olabileceği hipotezini güçlendiriyor. Araştırmacılar, magnetarların güçlü manyetik alanlarının, çevresindeki maddeyi iyonize ederek ve radyo dalgaları yayarak bu patlamaları tetikleyebileceğini düşünüyorlar.

Bu yeni keşif, astronomi alanında yeni bir çalışma alanı açıyor. Bilim insanları artık, farklı hızlı radyo patlamalarını inceleyerek bu patlamaların çeşitliliğini ve oluşum mekanizmalarını daha iyi anlayabilecekler. Aynı zamanda, magnetarlar hakkında daha fazla bilgi edinerek evrenin en ekstrem koşullarındaki fiziksel süreçleri daha yakından inceleme fırsatı bulacaklar.