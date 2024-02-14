Uzay'ın Şairi Osman Türkay adlı eser 16 Şubat Cuma günü tanıtılacak

Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden merhum Osman Türkay'a ithafen Semra Eren Nijhar tarafından hazırlanan "Uzay'ın Şairi Osman Türkay" adlı eser Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan etkinlikle tanıtılacak.

Onlarca ödül kazanan ve iki kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday, ozan, şair, yazar ve araştırmacı Osman Türkay’ın şiirleri ve edebi çalışmalarının yayımlandığı kitap, ailesinin, yakın dostlarının, edebiyatçıların ve gazetecilerin kaleme aldığı yazıları ve Osman Türkay uzmanı olan Semra Eren-Nijhar’ın son 23 yıldır yazar ile ilgili yaptığı çalışmalarını kapsıyor.

Etkinliğin Osman Türkay’ın doğum günü olan 16 Şubat Cuma günü, saat 17.00’de Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacağı bildirildi.

Tüm şiirseverler ve sanatseverler, tanıtım etkinliğine davet edildi.

16 Şubat 1927’de Ozanköy’de doğan Osman Türkay, yaşamını bir süre İngiltere’de sürdürdükten sonra 24 Ocak 2001’de, 74 yaşındayken Girne’de hayata veda etmişti.