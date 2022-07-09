Uzaylılar kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kuruyor olabilir

Fizikçiler, bir kuantum parçacığı olan X-ışını fotonları ile gönderilen mesajların, yüz binlerce ışık yılı boyunca seyahat edebileceğini hesapladı. Ancak insanların, bu mesajları çözmek için güçlü bir kuantum bilgisayara ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Bilim insanları, uzaylıların kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kurabileceğini gösteren bir matematiksel model oluşturdu.

Bununla birlikte, kuantum iletişimini Dünya'da bir gerçeklik haline getirmek için çabalar devam ediyor. Araştırmacılar, kuantum mekaniğinin, bilgi transferini doğal olarak normal sistemlerden daha hızlı ve daha güvenli hale getirecek belirli özellikler sağladığını söylüyor.

Physical Review D adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarına göre ise, kuantum ağları kurulmadan önce üstesinden gelinmesi gereken en büyük engellerden birini, onların çok kırılgan ve girişime açık olmaları alıştırıyor. Son çalışmaya göre ise bu tür ağlar parçalanmadan uzayda uçabiliyor ve uzaylı iletişimini mümkün kılıyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Edinburgh Üniversitesi'nden teorik fizikçi Arjun Berera ve meslektaşı Jaime Calderón-Figueroa, potansiyel uyumsuzluğu (kuantum durumunun parçalanması) kontrol etmek için X-ışınlarının uzay boşluğu boyunca hareketi üzerine hesaplamalar yaptı.

MESAJ SAMANYOLU GALAKSİSİNDEN DAHA UZUN BİR YOL KAT EDEBİLİR

Araştırmacılar, kuantum parçacıkları olarak fotonların (ışık parçacıkları) kullanılmış olsaydı, en azından yüz binlerce ışık yılı boyunca hareket edebileceklerini ve tüm Samanyolu galaksisinden daha büyük bir mesafe boyunca yol alabileceklerini belirledi.



Bilim insanlarına göre bu durumun nedenini isei kısmen uzaydaki ortalama madde yoğunluğunun Dünya'dakinden çok daha az olması olduğunu belirtti.

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09/07/2022 16:16