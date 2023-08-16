''Uzaylılar yeni evrenler yaratabilir''

Dünya dışı yaşamının varlığını kanıtlama çalışan Harvard Üniversitesi’nden teorik fizikçi Profesör Avi Loeb, gelişmiş uzaylı uygarlıklarının “yeni evrenler” yaratma yeteneğine sahip olduğunu öne sürdü.

Bilim insanlarının daha önce tek hücreli canlılar yaratmayı başardığını söyleyen Loeb'e göre bu durum, evrenin varoluşuna yol açan kozmik koşulları yeniden oluşturulmasını sağlayabilecek kuantum mekaniği ve yer çekiminin birleşiminden oluşan "kuantum-yer çekimi" teknolojileriyle mümkün olabilir.

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü'nün eski başkanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların Dünya’nın da içinde olduğu birçok evreni yaratmış olabileceğini iddia etti.

Bununla birlikte, daha önce birçok tartışmalı açıklamada bulunan Loeb, şu anda Pasifik Okyanusu'na düşen bir meteordan çıkarılan yüzlerce küçük metal parçasını inceliyor ve bulgularını haftalar içinde yayınlayacak.

HARVARD FİZİKÇİSİ UZAYLILARIN VARLIĞINI KANITLAYABİLİR

Loeb’in teorisine göre bu, evrenin varoluşuna yol açan kozmik koşulları yeniden oluşturabilir.

Loeb, Fox News'e yaptığı açıklamada insanlıktan milyonlarca yıl daha gelişmiş bir uygarlığın “kuantum mekaniği" ve "yer çekiminin nasıl birleştirileceği” konusunda bir anlayış geliştirmiş olabileceğini söyledi.

"BİLİM İNSANLARI DAHA ÖNCE TEK HÜCRELİ CANLILAR YARATTI"

Loeb, “Bir laboratuarda yaşam yaratma fikri çoğu kişiye zorlama gelebilir, ancak bilim insanları daha önce de tek hücreli organizmalar yarattı ve bu 'dini metinlerde Tanrı'ya atfedilen bir nitelik.” dedi.

Diğer taraftan Loeb’in teorileri daha önce birçok meslektaşı tarafından eleştirildi. Loeb, 2017'de yıldızlararası ziyaretçi Oumuamua'nın uzaylı bir araç olduğuna dair teorisiyle başlayarak yıllardır manşetlerde yer aldı.

Haziran ayında, Ocak 2014'te parçalanan IM1 meteorunun parçalarını kurtarmak için Papua Yeni Gine kıyılarındaki Pasifik Okyanusu'nda bir dalış gerçekleştirdi ve bunların bir uzaylı gemisinden kalıntılar olduğuna inandığını söyledi.

"LOEB İYİ BİLİMİ KİRLETİYOR" ELEŞTİRİSİ

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden astrofizikçisi Steve Desch “Loeb’in iddiaları iyi bilimi kirletiyor. Yaptığımız bilimi sansasyonellikle birleştiriyor ve odadaki tüm oksijeni emiyor.”açıklamasını yaptı. Ancak, bu ve benzer tepkiler Loeb'i teorilerini açıklamasına engel olmuyor.

Loeb, “Çok gelişmiş bir bilimsel uygarlık Tanrı'ya iyi bir yaklaşımdır. Sadece Samanyolu galaksisinde on milyarlarca gezegen ve evrenin gözlemlenebilir hacminde Samanyolu gibi yüz milyarlarca galaksi olduğu düşünüldüğünde, yalnız olduğumuzu düşünmek kibirli bir tutumdur. Belki de bir komşumuzu fark etmek bizi bir araya getirecek bir uyandırma çağrısı olacaktır. Bizden çok daha başarılı birçok komşumuz olabilir ve onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Umudum bunun insanlığı uzun vadede daha iyi bir yere getireceği yönünde.” dedi.

Loeb uzun zamandır laboratuvarlarda minik evrenler yaratılabileceğini ve bunun da ancak modern fiziğin iki temel direği olan kuantum mekaniği ve yer çekiminin birleşiminden oluşan kuantum-yerçekimi teknolojileriyle mümkün olabileceğini söylüyor.

Kuantum mekaniği, atomdan daha küçük parçacıkların nasıl davrandığını açıklamaya ve kurallar koymaya çalışan bilimsel çalışma dalına deniliyor.

Ayrıca, Scientific America için kaleme aldığı bir yazıda Loeb, "Modern fiziğin iki temel direğini birleştiren öngörücü bir teoriye sahip değiliz. Ancak daha gelişmiş bir uygarlık bunu başarmış ve minik evrenler yaratma teknolojisinde ustalaşmış olabilir." diye yazdı.