Üzerinde Servet Taşıyor! Şeyma Subaşı'nın Evlilik Teklifi Aldığı Sırada Giydiği Elbise ve Takıları Gündem Oldu

Şeyma Subaşı'nın üzerindekiler de gündem konusu oldu.

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04/06/2021

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Üzerinde Servet Taşıyor! Şeyma Subaşı'nın Evlilik Teklifi Aldığı Sırada Giydiği Elbise ve Takıları Gündem Oldu

Dün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın üzerindekiler de gündem konusu oldu.

Giydiği elbiseden tutun da taktığı saate kadar hem de...

Bu üzerinde görmüş olduğunuz, kimilerinin beğenmediği Jacquemus marka elbisenin değeri meğer 5.420 lira.

Bilekliği ve saatine gelecek olursak...

Cartier marka saatinin değeri 261.000 TL, Bulgari marka bilekliğinin değeri ise 24.470 TL!

04/06/2021 13:23
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TAGS: Şeyma Subaşı
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