Üzerinde uyuşturucu ile gelen turist cezaevine gönderildi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Bülent Barış Demirel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Toz, zanlı Bülent Barış Demirel’in “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.11.2021 tarihinde saat 12.30’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlı Bülent Barış Demirel’in üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonunun kemeri altına gizlenmiş vaziyette dıştan 2 adet naylon ve 2 adet streç naylona 1 gram 753 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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26/11/2021 14:55