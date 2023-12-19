Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu bulundu. Tutuklandı

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19/12/2023

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Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu bulundu. Tutuklandı


Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında A.G’nin (E-21) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 4 buçuk gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir ucu yanık sarma sigara ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan metal öğütücü emare olarak alındı. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

19/12/2023 18:52
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TAGS: Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu bulundu. Tutuklandı
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