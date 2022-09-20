Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu çıktı

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20/09/2022

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Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu çıktı

Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 09:15 sıralarında, Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan E.K. (E-50)’nin,  üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gr ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

20/09/2022 19:42
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TAGS: Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu çıktı
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