Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu çıktı

Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 09:15 sıralarında, Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan E.K. (E-50)’nin, üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gr ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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20/09/2022 19:42