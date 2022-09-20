Üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu çıktı
20/09/2022
Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 09:15 sıralarında, Girne Turizm Limanı'ndan KKTC’ye giriş yapan E.K. (E-50)’nin, üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gr ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.