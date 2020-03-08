"Hangi filmi izleyeyim?" derseniz üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler listesini aşağıya bırakıyoruz.

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

2007 yapımı film, Oscar'a En İyi Film dahil olmak üzere 4 dalda aday olmuş, en İyi Özgün senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Little Miss Sunshine'ı izlerken hem güleceksiniz hem de kalbiniz ısınacak.

Dunston Checks In

Otelde çalışan Robert Grant , başarılı bir teftiş süreci geçirirse bir terfi alacaktır. Böyle önemli bir zamanda otele bir mücevher hırsızı orangutanı Dunston ile gelince işler karışır. Filmin 1996 yapımı olması sizi yanıltmasın. İzlerken çok eğleneceksiniz!

Big Fish (Büyük Balık)

Big Fish, biz Mahmure editörlerin bu listedeki en favori filmi. İzlemeyenler izlesin, izleyen bir daha izlesin, izleyenler izlemeyenlere söylesin, herkes ama herkes bu filmi mutlaka izlesin! 2003 yapımı fantastik/dram filmi renkli sahneleri ile güldürecek, aşk hikayesi ile "Yaaaaaa" dedirtecek, verdiği muhteşem mesajlar ile de sizi uzun süre düşündürecek.

Intouchables (Can Dostum)

Bu filmde çok güleceksiniz evet ama çok da ağlayacaksınız, şimdiden söyleyelim. Bakıcı-hasta ilişkisinden 'can dost'a dönen enfes hikayeden herkesin çıkaracağı bir ders var.

Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence'ı yan yana görmeye bayıldığımız film. İnsana umut veren, istediğin zaman başaramayacağın şeyin olmadığını enfes bir şekilde anlatan filmi hala izlemediyseniz çok şey kaybettiniz. Jennifer Lawrence, bu film ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da kucaklamıştı.

Independence Day (Kurtuluş Günü)

Uzaylıların dünyayı istilasını anlatan 1996 yapımı film, bilim kurgu sevenler için ideal. Top Gun

Tom Cruise ve Kelly McGillis bir arada desek izlemek için yeterli bir sebep vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Topn Gun, özellikle aksiyon sevenlerin kafasını dağıtacak, üzüntüsünü unutturacak. The Mask (Maske)

Jim Carrey hayranları eminiz ki bu film serisini izlemiştir. Şimdi sıra izlemeyenlerde! Bu film, gerçekten üzgün olduğunuzda kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak. Bize güvenin. Amelie

"Oysa ki bayım siz bir sebze bile olamazsınız. Çünkü enginarın bile bir kalbi vardır" repliği ile hafızalara kazınmış Amelie, başkalarının mutluluğu için çabalarken kendi yalnızlığı fark eden bir kadının hikayesi...

Serseri Mayınlar

Ferzan Özpetek'in en etkileyici filmlerinden biri şüphesiz Serseri Mayınlar. Filmi izlerken Roma'nın muhteşem sokaklarında kaybolacak, canınız deli gibi makarna isteyecek, sonra çalan sürpriz Sezen şarkısı ile mest olacaksınız!

Rush Hour (Bitirim İkili)

Başrollerde başrolü Jackie Chan ve Chris Tucker'ı izlediğimiz film 4 seriden oluluyor. İddia ediyoruz, seriyi izlerken başınız dönecek!



Kaynak Fotoğraflar: Alamy

08/03/2020 14:15