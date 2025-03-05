Uzm. Dyt. Tünay Tuğcan, kış çorbalarının faydalarını yazdı

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti, sofraların baş sultanı, içimizi sıcacık ısıtan çorbalar, boş midemizi ana yemekten önce hem hazırlayıp hem de mide hacmini doldurarak fazla yemek yememizi önlemektedir. Ayrıca, damak tadımızın her daim vazgeçilmezi olan, bir çok sağlık problemine karşı; yüksek kolesteroldan (hiperkolesterolomi), yüksek tansiyona (hipertansiyon), sindirim sistemi hastalıklarına ve kansere kadar bir çok hastalıklara iyi gelen sağlıklı çorbaların yararlarını sizler için paylaşıyorum.

Domates Çorbası

En popüler sebzelerden birisi olan domates, aynı zamanda yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Domatesin enerji değeri yok denecek kadar azdır. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur.

Faydaları;

+ Domateste bulunan likopen adlı bileşen kalp ve damarlar için çok önemi bulunan antioksidan desteğini sağlamaktadır. Aynı zamanda içermiş olduğu A, C ve E vitaminleri ile serbest radikallere karşı hücrelerimizi korumaktadır.

+ Domateste bulunan "chromium" adlı madde ise kan şekerisin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

+ Zayıflama programında olan bireylerin, domatesin hem yüksek oranda lif içermesi hem de çok düşük kalori içermesi bakımından, domates çorbasının içilmesi, asitli, keskin tadıyla ve yüksek lif içeriği nedeniyle daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır.

+ Kansızlık ve kan basıncının dengelenmesi için özellikle önerilen domates çorbasının hem kansere karşı hemde yüksek tansiyona karşı etkili bir besin olduğu da araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.

Mercimek Çorbası

+ Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle;

Diyabet (şeker hastaları) hastaları için değerli bir besindir. İnsulin ve kan şekerini düşürmede yardımcıdır. Kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokarak, hemoroit ve diğer karın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler yapmaktadır.

+ LDL (kötü kolesterol) düzeyini düşürür. Böylelikle kalp krizi geçirme riskini azaltıp kalp dostu bir besindir.

+ Mercimeğin içermiş olduğu demir ve folik asit nedeniyle anemi (kansızlık) bireyler için önemli bir besindir.

+ Ayrıca mercimeğin yüksek oranda içermiş olduğu potasyum ile kan basıncını düşürücü etkiler yaparak yüksek tansiyonu olan kişiler için güzel bir besindir.

Ezogelin Çorbası

Mercimek çorbasından pek farkı olmayan Ezogelin çorbası, hem tat olarak hem de sağlıklı çorbalar arasında yerini almaktadır.

+ Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücudumuza enerji verir ve yorgunluğu da gidermektedir.

+ Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

+ Kansızlara faydalıdır.

+ Anne sütünü attırır.

+ Kandaki kolesterol oranını düşürür ve kan akışını hızlandırır.

+ Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korunmaya yardımcı olur.

+ Kalp krizi riskini azaltır.

+ Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve kabızlığı giderir.

Tarhana Çorbası

+ Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan tarhana çorbası; besleyici, doyurucu ve tamamlayıcı bir besindir.

+ Yüksek oranda kalori içermesi ve iştah açıcı özelliğiyle halsiz ve zayıf bireylere besleyici olmasından dolayı önerilmektedir.

+ İçeriğindeki bulgur ve yoğurttan dolayı iyi bir protein, kalsiyum, B1 ve B2 vitamini kaynağıdır. Bu nedenle çocuk beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir.

+ Yoğurt tüketmeyen kişiler için tarhana çorbası iyi bir alternatiftir.

+ Tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.

+ Ayrıca tarhana; diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve obezitenin tıbbi beslenme tedavisinde glisemik indeksinin beyaz ekmekten düşük olması ve doyurucu özelliğinin fazla olması nedeniyle tavsiye edilen bir besindir.

+ Kurutularak tüketildiğinden dolayı içerisinde C vitamini yok denecek kadar azdır. Bu nedenle tarhana çorbası tüketileceği zaman C vitamini kaynakları (çiğ sebzeler) ile birlikte tüketilirse besleyici özelliği de artacaktır.

Yayla Çorbası

+ Yayla çorbasının içerisinde yüksek oranda bulunan yoğurt sayesinde vitamin kaynağı bir çorbadır.

+ Yoğurt, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, kalsiyum ve fosfordan zengin bir besindir.

+ Yoğurt bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle vücudu kanserden, mide ve bağırsak hastalıklarından; mide, kolon ve ince bağırsak kanserlerine kadar birçok hastalıklardan korumaktadır.

+ Yoğurt büyüme gelişme çağında diş ve kemik gelişimini hızlandırır, raşitizmden korur, kemikleri güçlendirir ve kırılmaları önler.

+ Yoğurt, bebeklere altıncı aydan sonra ek olarak verilen ilk besinlerden biridir. Böylece bebeklerin kemik ve diş gelişimine yardımcı olur. Bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Bağırsaklarda faydalı mikropların oluşumunu hızlandırır, ishalden korur.

+ Yoğurdun saymak bilmeyen faydaları ile yayla çorbası çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş için önemli bir besindir.

Brokoli Çorbası

+ Brokoli içerdiği maddeler açısından insan sağlığı üzerinde çok faydalıdır. Vitamin değerleri açısından; A, C ve E vitaminlerini içermektedir. İçerdiği flavonoidler bakımından bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir özelliğe sahiptir.

+ Düşük kalori içermesinden dolayı ve lif içeriği bakımından zengin olmasından dolayı özellikle zayıflama programında olan kişiler için yemekten önce 1 kase brokoli çorbasının içilmesi hem mideyi hazırlamasında hem de daha fazla tokluk sağlayacağı için çorbalar arasında güzel bir alternatiftir.

+ Brokoli içerdiği bazı indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayıcı özelliğe sahiptir. Özellikle menopoz dönemindeki kadınların östrojen hormonunun düzenli çalışmasındaki etki brokolide bulunan bitkisel hormonlardan da yararlanmaktadır.

+ Meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı güçlü bir koruyucudur.

+ Brokolinin kendine özgü olan selülozik yapısı (lifli yapı) bağırsaklarda oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında (toksin atıcı) ve alınmış olan ağır metallerin emilmesinde büyük rol oynamaktadır. Kabızlığı önleyicidir.

Soğuk kış günlerinde sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorbaların, özellikle Türk mutfağında büyük öneme sahip olması ve sağlık açısından da önemli olan bazı sağlıklı çorba alternatiflerin içeriği hakkında bilgilenmiş olduk. Yalnız sağlık açısından büyük öneme sahip olması demek, sınırsız bir şekilde çorba içebiliriz anlamına gelmemektedir. Genel olarak 1 büyük kepçe (1 küçük kase) çorbanın 1 ince dilim ekmeğe (1 etimek büyüklüğünde) eş değer olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle özellikle kilo problemi olan kişilerde 2-3 kepçeyi geçmeden tüketilmesi sağlık açısından yararları olacağı gibi tokluk hissi içermesi nedeniyle fazla yemek tüketilmesi de engellenecektir.

Uzm. Dyt. Tünay Tuğcan