Uzman Diyetisyen Tünay Tuğcan yazıyor

Verilen kilo nasıl korunur? Bu düşünce, belki de zayıfladığımıza bile şöyle ağız tadıyla sevinememizin en büyük nedenidir. Verilen kiloyu korumak bazen kilo vermekten daha büyük bir problem haline geliyor. ‘Kilo koruma diyeti ne kadar sürer, kiloyu korumak için kaç kalori alınmalı? Bu sorular kafamızda dönüp duruyor ve dönmeli de…

Kilo korumada ne yenir? Sorusu çok önemli zira bazen zayıflama döneminden bile daha çok dikkat etmek gerekiyor. Diyetten sonra kilo almak sizin de korkulu rüyanızsa, bugün sizlerle verilen kiloların koruma yollarını konuşacağız.

- Kilonuzu verdiniz mutlusunuz peki, şimdi ne yapmak gerekiyor? Eski yeme alışkanlıklarımıza geri dönüp, nasıl olsa 1-2 kilodan bir şey olmaz deyip, eskisi gibi kontrolsüz yemeğe mi başlayacağız?

- Cevap; bu kadar çaba harcadıktan sonra tabi ki HAYIR! Ancak yeme alışkanlığınız

değişmediyse eski alışkanlıklara dönme ihtimaliniz olabilir.

-Kilo korumak pek çok birey için kilo vermekten daha zor olabilir peki neden?

-Gerçekçi olmayan ve ulaşılamaz hedefler belirlenmesi veya olumlu beslenme alışkanlıklarını devam etmemesi en önemli sebepler olarak sayılabilir. Yapılan şok diyetler ve tek tip beslenmeden oluşan diyetler metabolizmanın yavaşlamasına neden olmaktadır ve verilen kilo daha çok yağ yerine kas ve sıvı olduğundan diyeti bıraktıktan sonra hızlıca geri alıyorsunuz.

-Peki metabolizma nedir?

-Karbonhidrat, protein ve yağ gibi günlük alınan kalorilerin enerjiye çevirme işlemidir.

-Hareket Planı: Ne yapmalıyız?

- Kiloyu korumanın sırrı, protein, karbonhidrat, yağ dengesi ve egzersiz ile uygulanan programın doğru seçiminde yatar. Çünkü binlerce insanın incelendiği çalışmalar gösteriyor ki en iyi diyet sürdürülebilir ve kişiyi mutlu eden diyettir, bu şekilde bir program uygularsanız kilo koruma süreniz de uzun hatta kalıcı olur.

“Yine mi diyet yapmam gerekiyor? Ben hiçbir zaman, istediğim gibi yemek yiyemeyecek

miyim?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabi ki istediğimiz, sevdiğimiz, keyif aldığımız besinleri tüketebilirsiniz ancak kilo almak istemiyorsanız enerji dengesini sağlamak çok büyük önem taşıyacaktır.

Kilo koruma yöntemi, normal öğününüzde almanız gerekenden daha çok kalori aldıysanız bunu dengeleyebilmeyi sağlar. Bu nedenle, ipin ucunu kaçırdığınızı düşündüğünüzde, o günün akşamı ve ertesi günün öğlenini çorba, salata, zeytinyağlı, yoğurt, meyve gibi hafif besinler tüketerek, alınan fazla kalorileri, dengelemeye çalışabilirsiniz.

Örneğin; özel bir gündesiniz (doğum günü, parti, kokteyl, yılbaşı, bayramlar, arkadaşlarla buluşma, akşam yemeği gibi). Diyelim ki bugün sizin doğum gününüz ve arkadaşlarınız akşam için size sürpriz bir parti hazırlamış. İlk önce yemek yiyeceksiniz, sonra mumlarınızı üfleyeceksiniz. Oysa siz daha yeni fazla kilolarınızdan kurtulmuşsunuz ve kilonuzu korumak istiyorsunuz.

1. Seçenek: Bir günden bir şey olmaz istediğimi yerim

Bugün doğum günüm yemek yemek için daha özel bir gün olabilir mi? Canımın istediği kadar yemek yiyip, içeceğim, 1-2 kilodan bir şey olmaz. Ertesi gün aç gezerek dengelerim nasılsa.

2. Seçenek: Pastamın tadına bile bakmam

Kilo vermek için o kadar uğraştım, tartıya çıkıp kendimi 100 gram bile almış görmeye tahammül edemem. Çok ısrar ederlerse en fazla bir çatal alırım.

3. Seçenek: Yediklerimi dengeleyebilirim.

İsteğim kilo ulaştım, bugün doğum günüm tabii ki yemeğimi, pastamı, istiyorsam alkolümü tüketeceğim. Nasıl mı? Ana yemekte ızgara tercihi yapıp, yanında yağsız salata alırım. 1 dilim pasta yiyeceğim için ekmeğimden ve salatamdaki yağdan vazgeçebilirim. Gece ara öğünümdeki meyve yerine de 1-2 kadeh şarap ve bol su içerek geceyi kilo almadan tamamlayabilirim.)

Sizin kararınız hangisi?

Dengeli beslenip, yasaksız yemeyi öğrenmek egzersiz alışkanlığına sahip olmak keyifli ve formda yaşamanın ve tekrar kilo almamanın önemli anahtarıdır. Kilo koruma yöntemleri

1- Dört temel besin grubundan vazgeçme!

2- Öğünlerinizin saati kilo verdikten sonra da önemlidir. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği…

3- Ara öğünler çok önemli!

Vakti olmayanlar için piyasada bir çok ara öğün alternatifleri var; ekmek grubu yerine geçen tahıllı eti form 3isküviler, eti musli bar, vb… Meyve yerine geçip, tatlı ihtiyacınızı da gidereceğiniz rawsome, züber barlar, vb…

4- Egzersizi elden bırakma

5- Kalan kilolar için şok diyetleri uygulamayın

Kısa sürede zayıflamak amacıyla sık diyet yapmak ağırlık denetimi için en büyük tehlike. Uzun bir süre zarfında beslenme alışkanlığındaki olumsuz yönleri değiştirerek, yaşam biçimini biraz daha hareketli duruma getirerek zayıflayan bir kişinin tekrar eski durumuna dönmesi söz konusu değildir.

6- Zehir yağları tüketmeyiniz

7- Soslardan uzak durunuz

8- Adımsayarı kontrol ediniz (günlük en az 10,000 adım)

9- Beyaz ekmek yerine mutlaka tam tahıllı ekmek ve tam tahıllı undan yapılan karbonhidrat kaynaklarını tüketiniz.

10- Mutfakta zaman geçirmeyin

Eğer kendinizi tutamıyorsanız, mutfakta oturmayın. Özellikle gece atıştırmalarından kaçınmak istiyorsanız, mutfağın kapısını yemekten sonra kapatmalı ve mutfağa kesinlikle uğramamalısınız. Unutmayın, bir lokma, arkasından yeni lokmaları getirecektir.

11- Evde boş durmayın

Evde olmak günlük hareketimizi büyük ölçüde azaltıyor. Azalan hareket demek, daha az kalori harcamak demek. Daha az kalori harcamak da kilo alma telaşını beraberinde getiriyor. Bunun çözümü ise basit; evde hareketi artırmak. Evde yapılabilecek egzersizlere ulaşmak artık çok kolay. Belki 10 dakika ile başlayarak evde daha fazla hareket etmeyi bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Böylece hem kalori harcamış hem de ev içindeki zamanınızı verimli kullanmış olabilirsiniz.

Uzm. Dyt. Tünay Tuğcan

Beslenme ve Diyet Uzmanı