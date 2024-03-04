Uzman doktor uyardı!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Akif İşlek, 1,5 milyar insanın işitme kaybı yaşadığını ve 2050 yılında bu sayının 3 milyara kadar çıkacağını dile getirerek, işitme kaybı riski ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte sizlerle, işitme kaybı yaşamamak için dikkat edilmesi gereken hususlar

Uzman doktor, tedavi edilmeyen işitme kaybının, dünyanın engelli geçirilen yıllar süresi bakından üçüncü sırada gelmekte olduğuna dikkat çekerek, günümüzde 1,5 milyar insanın farklı düzeylerde işitme kaybına sahip olduğu ve 2050 yılında bu sayının 3 milyara yaklaşma ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

Uzman doktor, bebeklerde erken tanının önemine değindi!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Akif İşlek, ‘Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması Programı’ dahilinde, 81 ilde, 1067 tarama merkezinde işitme taraması programı yapıldığına dile getirerek, yaşamın ilk 6 ayına kadar doğru tanı sonucunda, tedavi aşamasına geçmeyi planlayan bu program sayesinde her yıl 3 bin kadar bebeğin erken rehabilitasyon ve tedavi şansı kazandığına dikkat çekti.

Erken tanının önemine değinen İşlek, özellikle işitme kaybı cihaz, operasyon ya da implantlar ile düzeltilen ve rehabilitasyona alınan bebeklerde, lisan gelişimi ile birlikte zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini de sağlıklı bebekler gibi tamamlayabildiğini vurguladı.

Riskli grupların kulak sağlığı için daha dikkatli olması gerekiyor!

Konuşma veya dil gelişiminin, doğumdan sonraki ilk yıllar itibariyle, işitme organı ve beyindeki işitme merkezinin başarılı entegrasyonu ile ortaya çıktığına dile getiren Uzman doktor, işitme, beynin ve kulağın dış dünyadan bilgi toplamakta kullandığı vazgeçilmez bir fonksiyon olduğunu dikkat çekerek, insanın bebeklikteki fiziksel nörolojik gelişimin ötesinde, ileri yaşlarda bilişsel, sosyal, davranışsal ve aynı zamanda da psikolojik gelişime katkı sağlamaya devam etmekte olduğunu dile getirdi.

Sağırlığın tedavi edilmemesi durumunda, bebeklik döneminde dil gelişimin bozulacağını dile getiren Uzman doktor, bu durumun ileri yaşlarda kaygı bozukluğu, depresyon ruhsal bozuklukları, demans gibi yıkıcı nörolojik hastalıkların hızlanmasına neden olabileceğini belirtti.

İşlek, özellikle gebelikte bazı enfeksiyonlara maruz kalan bebeklerin, geniz eti ve bademcik büyümesi olan çocukların, gürültü maruziyeti olanlar yahut ailede sağırlık tanısı olan yetişkinler gibi işitme kaybı açsından riskli grupların kulak sağlığı için daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.