Uzman Dr. Ahmet Özen Şeker Hastalığında Bitkisel Tedavinin Faydalarını Aktardı!

Çağımızın önde gelen hastalıklarından olan diyabet, yaşam kalitesini oldukça düşüren ve günümüz beslenme alışkanlıklarından dolayı giderek yaygınlaşan bir hastalıktır. Savaşması oldukça zor olan bu kronik hastalıkla ilgili Uzman Dr. Ahmet Özen’le bir söyleşi gerçekleştirdik ve diyabet tedavisinin yanı sıra fitoterapiden (bitkisel tedavi) nasıl faydalanılabileceğini Haber Kıbrıs’a aktardı.

Dr. Ahmet Özen Diyabet Hastalığının Ne Kadar Ciddi Bir Hastalık Olduğundan Bahsetti

Öncelikle diyabet hastalığından bahsedelim. Diyabet kanda glukoz yani şeker seviyesinin normalin üzerinde seyretmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Aynı zamanda en sık rastlanılan hastalıklardan biridir.

Diyabet, hastalar doğru tedavi almadığı ve yeme alışkanlıklarını değiştirmediği müddetçe sürekli ilerleme eğilimde olan bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyen aşamalarında vücudun birçok yerinde inflamasyona sebebiyet verir. Hastanın bağışıklık sisteminin düşmesine, damar tıkanıklığına, kalp hastalıklarına kadar varan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla günümüzde birçok ölüm sebebinin arka planında diyabet olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek çok önemlidir.

Uzman Dr. Ahmet Özen Modern Tıp İle Beraber Bitkisel Tedavinin Ortak Çalışması Gerektiğinin Altını Çizdi

Modern tıp diyabet hastaları için umut veren çalışmalar yürütüyor fakat alınan tedavilerin etkisini görebilmek için hastaların mutlaka beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Beslenme biçimini düzeltmenin yanı sıra şeker ile savaştığı bilinen tıbbi bitkilerin de kullanılması tamamlayıcı bir tedavi biçimini ortaya koyuyor.

Dolayısıyla tip 1 veya tip 2 diyabet fark etmeksizin tıbbi bitkilerden yardım almak hastalığa iki cepheden saldırmak, hastalığın ilerlemesinin durmasından belirtilerinin azalmasına ve hastanın eski yaşam kalitesine kavuşmasına sebep olabilmektedir.

Uzman Dr. Ahmet Özen Bitkisel Tedavinin Diyabet Üzerine Etkilerini Aktardı!

Öncelikle tıbbi bitkilerin hastalığa yakalanmadan önce tüketilmesi durumunda koruyucu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Şeker genetik miras olarak nesilden nesile aktarılabilen bir hastalıktır. Ailenizde bu hastalıktan muzdarip kişilerin olduğunu biliyorsanız tıbbi bitkileri şekerden koruma amacı ile kullanabilirsiniz.

Yüksek şeker oranlarına sahip bazı hastalarda şekeri dengelemek oldukça zor olabilmektedir. Bitkisel tedavinin bir diğer özelliği ise şekeri dengelemeye yardımcı olmasıdır. Fitoterapi başta Gurmar bitkisi, Ginseg, Ginko Biloba, Zencefil gibi birçok bitki kandaki glikoz değerini düşürerek şekerin istenilen seviyelere açlıkta 70-100 mg/dl, toklukta 140 mg/dl arasında olmasını sağlamaktadır.

Yüksek şeker damarlarda tıkanıklığa ve tahribata sebep olur. Kontrol altına alınamayan diyabette hastalar yıllar geçtikçe farklı organlarında diyabetin etkilerini gözlemlemeye başlar. Diyabette fitoterapinin sağladığı faydalardan biri de damar sertliğinin ve tıkanmasının önüne geçebiliyor olmasıdır.

Diyabet hastalarının yaşadığı problemlerden biri de yaralarının geç iyileşmesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen fitoterapinin, bu yararın daha hızlı iyileşmesindeki etkisi yadsınamazdır.

Diyabetin komplikasyonlarından en sık rastlananı ellerde ayaklarda ortaya çıkan yaralardır. Yine bu yaraların yayılmasını önlemede ve iyileşmesini sağlamada tıbbi bitkilerden yani fitoterapiden faydalanmaktayız.

Uzman Dr. Ahmet Özen Bitkisel Tedavinin Yalnızca Uzman Hekimler Tarafından Yapılması Gerektiğine Dikkat Çekti!

Bitkisel tedavi son derece komplike işlemler bütünüdür. Sadece bir bitkinin çayını yapıp içmek demek değildir. Kullanılacak olan bitkilerin ne şartlarda nerelerde yetiştiğinden kullanım dozuna kadar dikkat edilmesi gerekilen bir tedavi yöntemidir. Fitoterapi tıbbin bir dalıdır ve bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılmadır. O yüzden hastalımız şifa bulmak istiyorlarsa mutlaka fitoterapi alanında eğitim almış uzmanlardan yardım almaları gerekmektedir.

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