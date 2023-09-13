Uzman Fitoterapist Resul Kesek Açıkladı: Fitoterapi ile kanser tedavisi mümkün mü?

Uzman Fitoterapist Resul Kesek, kanser hastalarının kendi başına şifalı bitkiler ile tedaviye başlamalarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, mutlaka iyi bir uzman bir fitoterapist tarafından takip edilmesinin gerektiğini vurguladı.

Uzman Fitoterapist Resul Kesek, ana merkezi İstanbul olan, fakat tüm Türkiye’ye hizmet veren hatta Kuzey Kıbrıs kanser hastalarının da bizzat kendi evlerine kadar giderek Fitoterapi tedavisi konusunda tavsiyelerinde bulunuyor. Fitoterapist Resul Kesek, kanser tedavisinde bilinenin aksine fitoterapinin birlikte kullanıldığında kemoterapi sürecinde olası yan etkileri hafifletmekte muazzam derecede faydalı olduğunu söyledi.

Uzman Fitoterapist Resul Kesek, fitoterapi ve tedavi işleyişini şöyle anlattı:

FİTOTERAPİ NEDİR? FİTOTERAPİST KİMDİR?

Bir bilim dalı ve sanat olarak ifade edilen fitoterapi günümüzde birçok araştırmacılar ve profesörler tarafından yapılıyor. Peki, fitoterapi uzmanı nedir? Bu işlemi yapan kişilerin genel adı olarak ifade edilebilir. Bu kişilere Fitoterapist denilir.

Fitoterapi yöntemi ile birçok hastalığa şifa bulunmuştur. Ancak bitkilerin dilinden anlamak ve bitkilerle tedavi yöntemlerini uygulamak kolay bir mevzu değildir. Eğer ciddi bir kalıtsal hastalığınız bulunuyorsa uzman fitoterapi tarafından tedavi işlemi uygulatabilirsiniz. Fitoterapi uzmanları bu konuda oldukça önemli işler yapmaktadır. Köklü bir medeniyet olan Çin bu konuda geçmişte ciddi çalışmalar yapmışlardır. Hali hazırda Bazı bitkilerin halen araştırıldığını biliyoruz.

FİTOTERAPİ NEDİR?

Fitoterapi; bitki ile tedavi anlamına geliyor. Geçmişten günümüze sürekli bitkilerin faydaları üzerine araştırmalar yapılmıştır. Doğada yaratılmış hiçbir varlığın nedensiz olmadığını bilen İnsanoğlu araştırmalarını bitkiler üzerinde de yoğunlaştırmıştır. Bitkilerden yağları oluşturup yine yemeklerde kullandığımız gibi bazı hastalıkların tedavilerinde de kullanıyoruz.

Zeytinyağı, Ay çiçek yağı, Mısır yağı bunların bazıları arasında yer alıyor. Fitoterapi özellikle ilk olarak Fransız bir hekim tarafından ortaya atılmış ve kullanılmış bir ifadedir. Bu ifadenin neticesinde eczacılığın bir üst dalı olarak kullanılıyor.

FİTOTERAPİ İLE KANSER TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Ana merkezi İstanbul olan, fakat tüm Türkiye’ye hizmet veren hatta Kuzey Kıbrıs kanser hastalarının da bizzat kendi evlerine kadar giderek Fitoterapi tedavisi konusunda tavsiyelerinde bulanan Uzman Fitoterapist Resul Kesek, “Kanser hastalığı öncelikle teşhisi konulmuş bir hastalıktır. Günümüzde birçok tedavi yöntemi bulunan bir hastalık olmasına rağmen oldukça sancılı bir süreç yaşanmaktadır. Hastaların Bu konuyla ilgili ağrılarını hafifletmek adına fitoterapi uzmanı ile iletişim kurmaları kanser tedavisinde etkili sonuçlar almanıza destek olur. Onkoloji hastalarının tedavi yöntemlerinde çoğunlukla Kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi, immünoterapi, hormon tedavisi ve cerrahi müdahale gibi yöntemler uygulanırken, Fitoterapi desteği almak onkoloji hastalarını, kanseri yenme konusunda çok daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Bilinenin aksine kemoterapi ile birlikte kullandığınızda kemoterapi sürecinde olası kemoterapi yan etkilerini hafifletmekte muazzam derecede faydalı olduğunu görebilirsiniz. Bu konuda uzmanların varmış olduğu en büyük destek bitkilerin belli bir fermente süreleri bulunuyor. Örneğin her bitki içilemediği gibi bazı bitkilerin demleme yöntemi ile şifa olduğunu biliyoruz. Ve suyun kaynama derecesinden hangi derecede kaynatılması ve nasıl bir ortamda bitkinin muhafaza edilmesine kadar tüm detaylar uzmanların alanına girmektedir” diye konuştu.

BİTKİLER İLE TEDAVİ NE DEMEK?

İstanbul’un en iyi Fitoterapi merkezi adaylarından biri olan Natural Fitoterapi Merkezi yetkilisi Uzman Fitoterapist Resul Kesek, konu hakkında şunları söyledi:

Bir hastalığın şifasını bulmak adına bitkilerden yararlanmak günümüzde tescil edilmiş olan bir durumdur. Dolayısıyla kanser hastalarının bu konuda şifa bulmak istediklerinde Fitoterapi uzmanlarından destek alabilirler ancak kişi kendi başına şifalı bitkiler ile tedaviye başlamamalıdır. Çünkü yan etkileri söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilk önce bir Fitoterapi uzmanı desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.